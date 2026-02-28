Tenis de Argentino:

Gran Noticia para la Familia Albirroja.

Desde el Club Argentino compartimos con alegría la convocatoria de Francisco Formica, quien fue invitado a integrar el equipo de Tennis Village Pietro Mennea Societa Sportiva, institución ubicada en Barletta, a 50 km de Bari, Italia.

Francisco fue convocado para disputar el Campeonato Nacional Italiano de Serie C, luego de que el club europeo buscará un jugador con pasaporte italiano para reforzar su Plantel.

Nuestro representante viajará el próximo miércoles 4 de Marzo y debutará el domingo 8 de Marzo, afrontando un calendario de 10 fechas durante tres meses de competencia.

Además, en ese mismo período participará en torneos ITF con puntaje para el ranking Mundial Juniors, sumando experiencia y competencia internacional.

Desde el Club Argentino le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío.

¡ Vamos Fran !.