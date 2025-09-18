Tenis del Club San Martín:

Agustín Lavisse Campeón del JTI National Tour Sub 10 Naranja.

En el día de ayer, se llevó en el Club Sarmiento de Leones, una nueva edición de este Tour de Torneos Nacionales, que provienen del Programa Internacional de la ITF para el desarrollo de jugadores juveniles hasta los 14 años de edad.

En el caso, tuvimos la participación de nuestro alumno, Agustín Lavisse, quien a sus 8 añitos obtuvo el título de Campeón Sub 10.

Felicitaciones, Agustín muy bien jugados tus partidos.