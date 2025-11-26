Tenis del Club San Martín:

Campeón en el Torneo Nacional JTI

El fin de semana vivimos una experiencia inolvidable en el Nacional JTI, realizado en el Club Athetic de Córdoba

No fue solo un torneo hubo charla con la Asociación Argentina de Tenis, juegos, aprendizaje y un ambiente que invitó a seguir creciendo dentro y fuera de la cancha.

Y en medio de toda esa energía, Agus Lavisse con tan solo 8 años, se consagró Campeón en Singles y Dobles, demostrando carácter, talento y un compromiso que se siente en cada Punto.

Felicitaciones, Agus. Seguimos haciendo historia juntos.