Tenis del Club San Martín:

¡ San Martín Campeón Fecha 2: Interclubes 2025 !.

El pasado sábado se disputó en el Club Sarmiento de Leones la segunda Fecha del Interclubes 2025, con la participación de equipos de Damas y Caballeros de todas las categorías del circuito de adultos.

El torneo reunió a Club Leones, Club Sarmiento y Club San Martín, y una vez más nuestros representantes dejaron al club en lo más alto.

¡ San Martín se consagró campeón en Hombres y Mujeres !.

Nuestros jugadores !.

Caballeros:

AGUSTÍN GINEVRI, FRANCO CEJAS, FRANCO FERREIRA, MARCOS TOBALDI, LUCIANO MOYANO, JAVIER REALE, AGUSTÍN RESCALDANI, HERNÁN RABBIA, HERNÁN FOCHINI, IGNACIO IRALA, FÉLIX VERSTRAETE, LORENZO MARITANO, OCTAVIO SUÁREZ, PABLO STORTI, LAUTARO MASSA, FRANCO BONIS, MATÍAS LEÓN, MATÍAS DEMARIA.

Damas:

CAROLINA ROVELLI, JOSEFINA RESCALDANI, VICTORIA NOGUERA, MARÍA LAURA PICCININI, ALEJANDRA DE LOS RIOS, CAROLINA BRAVIN, MAIRA POMBO, CANDELA MOREIRA, FLORENCIA DI CRISTOFARO, SOFÍA MOREIRA, MILAGROS BRAVIN, MELINA CALEGARI, FERNANDA AYMAR, y CELINA BAROVERO.

Fue un hermoso día de deporte y camaradería, más allá del resultado.

Felicitaciones a todos nuestros jugadores por la buena onda, la predisposición y por dejar todo en la cancha.

También agradecemos al Club Sarmiento por la organización y por apostar nuevamente a este formato de torneo.

¡ Vamos por más Fechas el año que viene !.

Tenis: SubCampeón del Abierto de Junín.

Tomás Corte Fraga cerró su participación en el Abierto de Junín(Ex G 3) con un segundo puesto en la categoría Sub 12.

Un torneo que reunió a jugadores de distintos puntos del País y dejo una nueva Página para seguir sumando experiencia.