Torneo de Nataciòn Adaptada en Club Argentino:
El pasado sàbado 28 de Marzo, se llevò a cabo un emotivo Torneo de Nataciòn Adaptada en la ciudad de Marcos Juàrez, en las instalaciones del Club Argentino.
El encuentro reuniò a distintas instituciones comprometidas con el deporte inclusivo:
Programa OEA M. Juàrez Club Argentino
Sporting Club Deportes Adaptado
Club Complejo Deportivo Nataciòn Adaptada
En total, participaron 30 atletas, quienes compartieron una jornada llena de entusiasmo, compañerismo y superaciòn.
Nadadores de 0EA y Club Argentino representando a nuestra instituciòn participaron:
ANGELICA CASTILLEJOS.
PILAR CAGNOLO.
MILAGROS IMOLA.
MAURICIO ZONDA.
OSCAR MARTÌN.
SANTIAGO PFUND.
CÈSAR MISAÑA.
GENARO PÀRRAGA.
JOSE`MARÌA PRIERI.
JUAN CRUZ SAITA.
DAMIÀN BERTAINA.
Una jornada que reafirma el valor del deporte como herramienta de inclusiòn, integraciòn y crecimiento.