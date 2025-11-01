Torneo Regional Federal Amateur: 3 Fecha del Torneo.
Zona 8:
HURACÁN DE LABOULAYE vs. SARMIENTO DE PUEBLO ITALIANO
Domingo 21:00 horas.
SARMIENTO DE ETRURIA vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 18:00 horas.
Trasmitimos por la Red Panorama 101,3 desde las 17:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Miguel Peralta y Diego Gilli Central Informativa Marcelo Macerata
Posiciones: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 4 Puntos, SARMIENTO DE PUEBLO ITALIANO 4, SARMIENTO DE ETRURIA 3, y HURACÁN DE LABOULAYE 0 Punto.
Zona 9:
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. NUEVE DE JULIO DE MORTEROS
Domingo 19:00 horas.
RECREATIVO DE LABORDE 3 ARGENTINO DE BELL VILLE 1
Suspendido por agresión al arbitro a los 42 minutos del segundo tiempo.
Tumulto por un posible penal para Argentino de Bell Ville el arbitro Gustavo Arciénaga sufrió un golpe y el cotejo fue suspendido por agresión.
Goles de García Irigo a los 32 minutos del Primer Tiempo y a los 14 minutos del Segundo Tiempo y Verón a los 41 del segundo tiempo para Recreativo-Dopazzo a los 29 minutos del Primer Tiempo para Argentino de Bell Ville.
Posiciones: RECREATIVO DE LABORDE 6 Puntos, NUEVE DE JULIO DE MORTEROS 4, ARGENTINO DE BELL VILLE 4, MATIENZO DE MONTE BUEY 0 Punto.