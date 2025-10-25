Tres Detenidos Por Venta De Cocaína en Ballesteros.

En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, equipos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico allanaron un domicilio, cerraron un punto de venta y detuvieron a tres Personas Mayores de edad en la localidad de Ballesteros.

El procedimiento tuvo lugar en calle Fraternidad al 500. Se aprehendieron a tres Hombres mayores de edad y se incautaron estupefacientes destinados a la comercialización.

Tras un riguroso registro manual por parte de oficiales de investigaciones y con colaboración de canes detectores de la división K-9, se logró el secuestro de varias dosis de cocaína, dinero y elementos relacionados a la causa.

Es importante mencionar que las ventas de drogas se realizaban en el domicilio allanado y el cobro de las transferencias.

Por último, la Fiscalía de Lucha contra el narcotráfico de Bell Ville ordenó la remisión de lo incautado y el traslado de los detenidos a sede Judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Fuente: FPA.