En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Monte Maíz, Gabriel Ramaccini, nos brindó mayores detalles acerca de lo ocurrido.

Durante el mediodía del martes, aproximadamente a las 13 horas, el cuerpo bomberil recibió un llamado de emergencia por un accidente ocurrido en el cruce de las Rutas 3 y 11, del lado Este.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una camioneta Toyota Hilux, en el que se trasladaban 3 personas, colisionó con un automóvil, conducido por una mujer de 52 años.

Al llegar los bomberos, la conductora del vehículo menor se encontraba fuera del mismo, por lo que rápidamente la trasladaron al centro de salud de Monte Maíz. Luego, el servicio de emergencias privado llevó a quien manejaba la camioneta, un hombre de 30 años aproximadamente.

Los otros damnificados no sufrieron heridas. Aunque se están investigando las causas, por lo que pudo comentar Ramaccini, la conductora del automóvil expresó no haber visto la camioneta al doblar en el cruce.

Extraoficialmente se pudo conocer que los trasladados serían Sandra Agonal, quien se trasladaba desde Isla Verde hacia Canals, y Gastón Llorente, oriundo de Monte Maíz.