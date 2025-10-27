Durante la noche del domingo, aproximadamente a las 20:30 horas, personal policial recibió un llamado de emergencia por un accidente de tránsito que había ocurrido en Sáenz Peña al 1045, entre Alem y Beiró.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Ford Fiesta Max, el cual era conducido por una mujer, colisionó con una motocicleta Guerrero Trip, que era manejada por un hombre, ambos mayores de edad.

Rápidamente la policía y el servicio de emergencias SUM se hicieron presentes en el lugar para socorrer a los accidentados. Como resultado, el conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital Abel Ayerza con una fractura en su mano derecha.

Quien manejaba el auto no sufrió lesiones. Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.