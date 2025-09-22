En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Daniel Lerda, nos brindó mayores detalles acerca de lo ocurrido.

Durante las primeras horas de la mañana de hoy, aproximadamente a las 6:30 horas, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por un accidente ocurrido en el acceso de Autopista Córdoba – Rosario.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un vehículo utilitario, conducido por un hombre oriundo de Villa María, sufrió un despiste en solitario, lo que dejó al automóvil sobre la banquina contraria.

Al llegar los bomberos, el conductor se encontraba fuera del vehículo, por lo que el equipo de rescate lo trasladó al Hospital Abel Ayerza, donde ingresó con traumatismos varios y un fuerte golpe en la muñeca.

Aún se intentan esclarecer los hechos.