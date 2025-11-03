Utilizaba un negocio como fachada para la comercialización de cocaína en Marcos Juárez. Una Detenida.

Tras reiteradas llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal(0800-888-8080), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarataron un punto de venta y detuvieron a una mujer mayor de edad en el Departamento Marcos Juárez.

El operativo comenzó con la detención de la narcomenudista de 38 años en la vía Pública, más precisamente sobre calle Del Niño s/n.

Se le incautó un automóvil.

A posterior, se efectuó la irrupción a una vivienda ubicada en calle De Los Inmigrantes al 1800 de Barrio Sabattini. En el lugar, se logró el secuestró de $ 461000, sustancia de corte y elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que la detenida contaba con antecedentes penales y utilizaba en su domicilio, un negocio de Todo Suelto para la venta de cocaína a sus clientes. Además, se pudo comprobar la utilización de la modalidad delivery para la entrega de drogas a los consumidores.

Para finalizar, las autoridades de la Fiscalía del Fuero de Lucha con el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Marcos Juárez, dispuso la remisión de las evidencias y el traslado de la aprendida a Sede Judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

Fuente: FPA.