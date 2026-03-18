Voley de Argentino:

Actividad del fin de semana.

La Primera División Femenina cayó como visitante por 0-3 frente a Matienzo de Monte Buey.

Los dos primeros set fueron muy parejos, con pasajes donde Argentino dominó por algunos puntos, pero el cierre quedó en manos del local gracias a buenos saques y contraataques desde la defensa. El tercer set fue para Matienzo, aun con algunos buenos momentos de nuestro equipo.

Próximo compromiso:

El equipo volverá a jugar este viernes como local frente a Corralense, desde las 21:45 horas en nuestro club.

Por su parte, el equipo masculino disputó el sábado un triangular amistoso en Monte Buey, presentando dos equipos.

El equipo A consiguió una victoria y una derrota, mientras que el equipo B cayó en sus dos presentaciones.

Los Planteles continúan preparándose para confirmar su participación en la Liga del Sur, con equipos conformados por una combinación de experiencia y juventud.