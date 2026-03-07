Vóley de Argentino:

Amistosos de vóley en casa: Gran jornada frente a Progreso de Noetinger.

Ayer vivimos una muy linda jornada de vóley en nuestro club, recibiendo a Progreso de Noetinger en el partido de vuelta de la serie de amistosos que disputamos en dos categorías Maxi Vóley Femenino y Primera Femenina.

En Primera División, fue un partido muy parejo y entretenido que terminó con victoria para nuestras chicas por 3 a 2. El equipo comenzó un poco impreciso en los primeros set, pero con el correr del partido logró acomodarse, mejorar su juego y cerrar el encuentro de gran manera.

Por su parte, el Maxi Vóley disputó cuatro sets amistosos y se quedó con todos, mostrando un gran nivel de juego y mucha solidez en la cancha.

El crecimiento del grupo es muy notorio, no solo en lo deportivo sino también en la cantidad de jugadoras que se suman actualmente el Plantel cuenta con alrededor de 26 chicas, lo que demuestra el gran presente de la disciplina.

La Primera División, además, atraviesa una etapa de renovación con un grupo que ya cuenta con nueve jugadoras mayores, a las que están sumando jóvenes de las categorías formativas, pensando en el futuro del equipo.

El objetivo ahora está puesto en lo que viene: en quince días comenzará el torneo preparatorio del Sudeste, donde nuestro equipo debutará frente a Matienzo de Monte Buey.

En tanto, el Maxi Vóley iniciará su competencia aproximadamente a mediados o fines de Abril.

Más allá de lo deportivo, la jornada también fue una verdadera fiesta del club: alrededor de 100 personas acompañaron, con familias presentes y servicio de bufet, generando un gran clima en una noche que dejó muy buenas sensaciones.