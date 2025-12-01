Vóley de Argentino:
Destacada Participación Albirroja En Las Finales Sub 16 AVSEC en Monte Buey.
El pasado sábado, el Club Argentino presentó sus equipos Sub 16 A y B en las finales de la Asociación de Voleibol Cordobés(AVSEC), disputadas en Monte Buey.
A pesar de contar con varias bajas por compromiso de jugadoras, ambos Planteles mostraron un gran nivel de juego y mantuvieron Partidos muy parejos frente a todos sus rivales.
Resultados Equipo Argentino A:
ARGENTINO A 2 SPORTING 0
ARGENTINO A 0 TRINITARIOS 2
Copa de Plata:
ARGENTINO A 0 MATIENZO 2
Resultados Equipo Argentino B:
ARGENTINO B 1 CORRALENSE 2
ARGENTINO B 0 RIVADAVIA 2
Copa de Bronce:
ARGENTINO B 0 UNIÓN CENTRAL 2
Posiciones Finales(sobre 15 equipos)
ARGENTINO A 7 Lugar
ARGENTINO B 11 Lugar
Celebramos el trabajo realizado por todo el Plantel, que mostró compromiso, crecimiento e identidad albirroja en cada partido disputado.