Vóley de Argentino: Gran Prix AVSEC en Corral de Bustos Sub 18.

El equipo Sub 18 de vóley del Club Argentino tuvo una destacada participación en una nueva Fecha del Gran Prix Parcial AVSEC, disputado este fin de semana en Corral de Bustos.

Las chicas del Rojo realizaron una excelente campaña durante la fase clasificatoria, logrando dos importantes triunfos:

Argentino 2-0 Sportivo Isla Verde, Argentino 2-1 a Complejo Deportivo de Justiniano Posse

Con estos resultados, el conjunto de Marcos Juárez accedió a la Final del torneo, donde se enfrentó a Matienzo de Monte Buey, cayendo por 0-2 en un partido muy disputado.

De esta manera, el equipo finalizó en el segundo Puesto, consolidando su buen rendimiento y el crecimiento que viene demostrando Fecha a Fecha.

¡ Felicitaciones a las jugadoras y al cuerpo técnico por su esfuerzo y compromiso en cada presentación !.