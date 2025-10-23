Vóley de Argentino:

Gran Prix General en Villa María Liga AVSEC.

El fin de semana nuestras categorías formativas de vóley participaron del Gran Prix General organizado por la Liga AVSEC en la ciudad de Villa María, representando al Club Argentino con gran entusiasmo y compromiso.

Resultados:

Sub 12:

ARGENTINO A:

1-2 vs. Rivadavia

0-2 vs. Progreso de Noetinger

1-2 vs. Bell

ARGENTINO B:

0-2 vs. Unión

1-2 vs. Unión B

0-2 vs. Trinitarios

Sub 18:

ARGENTINO A:

2-0 vs. Unión Central

2-0 vs. Progreso

2-0 vs. Italiana

ARGENTINO B:

0-2 vs. Progreso

0-2 vs. Unión Central

2-1 vs. Italiana

Fue una gran jornada de competencia y aprendizaje para nuestras chicas, que continuan demostrando crecimiento, trabajo en equipo y pasión por los colores del rojo.

Torneo Abierto Nacional de Voley 2025 !.

Se aproxima la edición 13 del torneo de voley más grande de la ciudad, ¿ cuando ?. El sábado 01 y domingo 02 de Noviembre.

Te invitamos a que seas parte de esta experiencia, dos días a puro vóley, donde se reúnen clubes de todo el País.

Las categorías Sub 12, Sub 13 y Sub 16 son las categorías que van a estar participando, contamos con 7 canchas que estarán ubicadas en nuestras instalaciones Club Argentino y en el Salón Colegio Fasta.

Vení a vivir esta experiencia y alentar a nuestro voley.

Los esperamos.