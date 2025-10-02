Vóley de Argentino:

Gran Prix General de Vóley Sub 18 y Sub 14 en Marcos Juárez.

Durante el fin de semana se desarrolló en Marcos Juárez una nueva edición del Gran Prix General de la Liga AVSEC con una gran convocatoria de equipos y partidos distribuidos en seis canchas tres en el Club Argentino y tres en las instalaciones de Fasta.

Categoría Sub 18:

El equipo albirrojo integró la fase de grupos enfrentando a:

ARGENTINO 0 BELL DE BELL VILLE 2

ARGENTINO 1 COMPLEJO DE J. POSSE 2

En la definición del 7 al 9 Puesto, las chicas lograron dos importantes victorias.

ARGENTINO 2 SPORTING 0

ARGENTINO 2 UNIÓN CENTRAL 0

De esta manera, Argentino finalizó en la 7 Posición de la tabla general.

Categoría Sub 14:

El conjunto albirrojo tuvo una destacada actuación con los siguientes resultados.

ARGENTINO 2 PROGRESO DE NOETINGER 0

ARGENTINO 0 TRINITARIOS DE VILLA MARÍA 2

ARGENTINO 2 RIVADAVIA 0

ARGENTINO 2 BELL DE BELL VILLE 0

Con esta campaña, nuestras jugadoras se ubicaron en un meritorio 5 Puesto, mostrando un gran nivel y proyección para lo que viene.

Desde el Club Argentino felicitamos a todos nuestros equipos, cuerpos técnicos y familias que acompañaron en esta intensa jornada de vóley, que una vez más ratificó el crecimiento de la disciplina en nuestra institución y en la ciudad.

Gran Prix Sub 13 en Matienzo de Monte Buey:

Este fin de semana se jugó una nueva Fecha del Gran Prix Parcial Sub 13 con la participación de nuestros equipos.

ARGENTINO A:

2-0 ARGENTINO B

2-0 SPORTING DE CORRAL DE BUSTOS

2-0 COMPLEJO DE JUSTINIANO POSSE

2-0 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY

0-2 MATIENZO DE MONTE BUEY

Finalizó en el 2 Puesto.

ARGENTINO B:

0-2 ARGENTINO A

0-2 COMPLEJO DE JUSTINIANO POSSE

2-0 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS

0-2 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS

Culminó en el 6 Puesto.

Felicitaciones a todas nuestras jugadoras por el esfuerzo y la entrega en esta jornada.