Voley de Argentino:

Gran Prix Sub 18 y Sub 18 B:

El día jueves, nuestros equipos participaron de una nueva jornada del Gran Prix parcial de vóley, con la presencia de las categorías Sub 18 y Sub 18 B.

Sub 18 resultados:

2-0 a Sporting de Corral de Bustos

1-2 con Matienzo de Monte Buey

2-1 a Corralense(3 Puesto).

Sub 18 B resultados:

0-2 con Corralense de Corral de Bustos

0-2 con Complejo de J, Posse

2-0 a Sporting de Corral de Bustos(5 Puesto).

Felicitamos a las jugadoras y el cuerpo técnico por la entrega y compromiso en cada Partido.

El Vóley Formativo del Club Argentino tuvo una semana cargada de competencia y muy buenos resultados en los Grand Prix Sub 13 y Sub 12, disputados el jueves y ´sabado respectivamente.

Gran Prix Sub 13 Jueves:

En esta Fecha Parcial, nuestros equipos se midieron con rivales de gran nivel, Argentino A alcanzó un meritorio 2 Puesto, con tres victorias claras y solo una derrota frente a Matienzo.

ARGENTINO A 2 SPORTING 0

ARGENTINO A 2 COMPLEJO J. POSSE 0

ARGENTINO A 2 CORRALENSE 0

ARGENTINO A 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 2

2 Puesto para Argentino A.

Por su parte, Argentino B disputó partidos intensos, acumulando experiencia frente a rivales exigentes.

ARGENTINO B 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 2

ARGENTINO B 0 SAN MARTÍN 2

ARGENTINO 0 CORRALENSE 2

Gran Prix Sub 12 Sábado en Justiniano Posse.

El sábado fue el turno de la categoría Sub 12, donde Argentino A volvió a subirse al Podio con un sólido 2 lugar, mostrando gran crecimiento colectivo.

ARGENTINO A 2 CORRALENSE 0

ARGENTINO A 2 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 1

ARGENTINO A 2 COMPLEJO 0

ARGENTINO A 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 2

2 Puesto para Argentino A

Mientras tanto, Argentino B afrontó cada Partido con mucho compromiso, sumando rodaje y experiencia de juego.

ARGENTINO B 0 MATIENZO 2

ARGENTINO B 0 COMPLEJO 2

ARGENTINO B 0 CORRALENSE 2.