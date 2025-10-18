Club Argentino:

Jornada de Vóley en Totoras.

El equipo de Vóley Masculino de Primera del Club Argentino tuvo acción este fin de semana en la ciudad de Totoras, con la participación de las dos formaciones, Argentino A y Argentino B por la Liga Cañadense.

Argentino A cayó 2-1 frente a Norte Armstrong y 2-0 ante Totoras. Fue una jornada difícil, con un juego errático y altibajos en el rendimiento no pudimos mantener el nivel de otros encuentros. pero no nos queda más que seguir trabajando para dar vuelta esta historia, expresaron desde el cuerpo técnico.

Argentino B, por su parte, perdió 2-0 frente a Totoras y 2-1 ante Adeo, pero dejar una gran impresión. Más allá de los resultados, el equipo mostró actitud, entrega y buen nivel de juego, demostrando un crecimiento constante.

A seguir entrenando con la misma pasión y compromiso que caracteriza al vóley del club.