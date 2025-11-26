Vóley de Argentino Sub 18:

Argentino cerró la temporada con un valioso 5 Puesto y una despedida llena de emoción.

El pasado viernes se disputaron en Bell Ville las Finales de la categoría Sub 18 de la Liga AVSEC, donde nuestras albirrojas dejaron todo en la cancha y cerraron el año con un digno 5 Puesto.

Zona Resultados:

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 2

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2 COMPLEJO DEPORTIVO 1

Por coeficiente no logramos acceder a las Semifinales y el Plantel disputó el Triangular del 5 al 7 Puesto.

Triangular Resultados:

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2 COMPLEJO DEPORTIVO 0

Con estos resultados, Argentino finalizó 5 en la tabla general.

Un cierre especial despedida de cuatro jugadoras históricas.

Más alla de lo deportivo, la jornada dejó un momento cargado de emoción para el grupo.

Cuatro jugadoras disputaron su último partido en Sub 18, culminando un camino que comenzaron juntas desde mini.

Gracias por tantos años de compromiso, crecimiento y amor por el albirrojo.

EMMA TORRENTE

DELFINA DASENCHICH

CAROLA TENAGLIA

JULIA CAVALLERA

Vóley Formativo: Finales Sub 12 en Corralense.

Este fin de semana, nuestras dos escuadras de Sub 12 participaron de las finales organizadas por Corralense, sumando experiencia y competencia en una jornada intensa de vóley Formativo.

Equipo A 7 Puesto

2-0 vs. Corralense

0-2 vs. Bell

0-2 vs. Rivadavia

El equipo A cerró su participación en el 7 lugar, mostrando entrega, actitud y crecimiento a lo largo de los Partidos.

Equipo B gran cierre de Fecha

0-2 vs. San Martín de Monte Buey

0-2 vs. Progreso de Noetinger

2-0 vs. Corralense

El equipo B terminó la jornada con una importante victoria que reflejó el esfuerzo y la progresión del grupo.

Felicitaciones a todas las jugadoras y cuerpos técnicos por representar al albirrojo con compromiso y trabajo en equipo.