Vóley de San Martín:

Encuentro Internacional en Córdoba.

El Club San Martín participó del Encuentro Internacional realizado el 28, 29 y 30 de Noviembre en Córdoba, donde nuestros equipos Sub 16 Femenino, Sub 18 Masculino y Sub Femenino compitieron junto a delegaciones de cinco Países.

Agradecemos el acompañamiento del D. T. Román Bravi y del Entrenador Físico Lorenzo Bravi, quienes hicieron posible esta experiencia.

Resultados:

Sub 18 Masculino 3 Puesto Copa de Plata

Sub 18 Femenino 4 Puesto Copa de Plata

Sub 16 Femenino 4 Puesto Copa Cristal

Un fin de semana que refleja crecimiento, compromiso y el orgullo de representarnos.