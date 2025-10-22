Vóley Juvenil No Federado en el Club Argentino:

Encuentro Juvenil en el Club Argentino.

El pasado fin de semana, nuestro club fue sede de un torneo juvenil de vóley no Federado, que reunió a más de 100 jóvenes deportistas de distintas localidades de la región.

Participaron los clubes, San Martín de Marcos Juárez, Unión de Tortugas, Leones y por supuesto , Argentino, en una jornada donde el deporte, la amistad y los valores formativos fueron los grandes protagonistas.

A lo largo del encuentro, se vivieron momentos de gran entusiasmo, compañerismo y aprendizaje, reflejando el espiritú que impulsa a nuestro club formar personas a través del deporte.

¡ Gracias a todos los clubes participantes y a las familias que acompañaron a los chicos durante toda la jornada. !.