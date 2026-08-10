Vóley del Club Argentino:
Nuestra jugadora Giulia Liotta Participó de una nueva jornada de entrenamientos de la Selección Provincial Sub 14 de Córdoba, de cara al Campeonato Argentino que se disputará en Resistencia, Chaco, del 25 al 29 de Agosto.
Durante la jornada, por la mañana se realizaron trabajos analíticos y sintéticos, mientras que por la tarde las jugadoras disputaron partidos amistosos ante combinados de Universitario y equipos de la zona, con jugadoras de categorías superiores, buscando sumar experiencia y rodaje competitivo.
Giulia formó parte de esta jornada, representando a nuestro club Argentino y dando un nuevo paso en este importante proceso de selección.
¡ Felicitaciones, Giulia !. Orgullo Argentino.