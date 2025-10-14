En Noetinger:
Falleció: NÉLIDA RAMONA BONIVA.
Deceso: 14-10-2025.
Edad: 80 Años.
Sus restos serán sepultados el día martes 14 del corriente a las 18:00 horas en el Cementerio de Noetinger.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.
