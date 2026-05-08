Agenda Albiceleste del Club San Martìn: Actividad para el fin de semana.
¡ El Gaucho visita a Norte este viernes !.
Bàsquet:
Primera Cañadense.
10 ma Fecha.
Viernes 08 de Mayo.
21:30 horas.
DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Cancha de Norte.
Lugar: Armstrong.
¡ Viajemos a Armstrong y vamos todos a alentar a los Gauchos !.
Bàsquet:
¡ Las Formativas el sàbado viajan a Correa !.
Formativas Cañadense.
Sàbado 09 de Mayo.
TENIS CLUB CORREA vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
10:00 horas: Pre Mini(U 9).
11:00 horas: Pre Mini(U 9).
12:00 horas: Mini(U 11).
13:00 horas: Infantiles(U 13).
14:30 horas: Cadetes(U 15).
16:00 horas: Juveniles(U 17).
17:30 horas: Liga Proximo(U 21).
Cancha de Tenis.
Lugar: Correa.
Vamos todos a alentar a los Gauchitos.
Gimnasia Artìstica:
¡ Se viene el Zonal de Gimnasia Artìstica en casa !.
El sàbado 09 de Mayo, el Club San Martìn serà sede del 2 Torneo Zonal de Gimnasia Artìstica, donde nuestras gimnastas mostraràn todo su talento en una jornada muy especial.
Ademàs, celebraremos juntos a un nuevo Aniversario del Cele.
Participaràn las categorìas Primaria y Secundaria, junto a clubes de toda la regiòn.
Desde las 08:00 horas.
En nuestras instalaciones.
Con esmerado servicio de buffet.
¡ Te esperamos para alentar y ser parte de este gran dìa !.
Bàsquet Femenino:
¡ El Femenino de San Martìn juega este domingo de Local !.
Domingo 10 de Mayo.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. CAMPAÑA
10:00 horas: Infantiles(U 13).
11:30 horas: Cadetes(U 15).
13:00 horas: Juveniles(U 17).
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
Lugar: Marcos Juàrez.
Vamos todos a alentar al Femenino del Cele !!!.
Bàsquet:
¡ Este domingo comienza el Federativo Masculino de Infantiles en Elortondo !.
San Martìn participa del torneo Federativo Masculino de Infantiles y la Primer Fase es en Elortondo.
Domingo 10 de Mayo.
09:30 horas: ATLÈTICO ELORTONDO vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
14:30 horas: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. SAN TELMO DE FUNES
18:30 horas: ATLÈTICO ELORTONDO vs. SAN TELMO DE FUNES
Cancha de Atlètico Elortondo.
Lugar: Elortondo.
Los Infantiles Masculino de San Martìn tambièn presente en el Federativo !!!.
Fùtbol: Liga Bellvillense: Torneo Apertura. 11 Fecha.
Domingo 10 de Mayo:
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÀREZ
Cuarta Divisiòn: 14:00 horas.
Primera Divisiòn: 16:00 horas.