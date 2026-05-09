Básquet de San Martín:
Anoche en el Gimnasio Jorge Ferrero de Armstrong, Deportivo Norte de Armstrong jugó ante San Martín de Marcos Juárez. Fue victoria de la visita San Martín por 79 a 70.
Por Deportivo Norte de Armstrong: Rizzotti 27, Rovatti 7, Leiva 8, Rodríguez 7, Rojas 19, Vives 2, y Rossarola -.
D. T: Gino Mori.
Por San Martín de Marcos Juárez: Graef 13, Molina 27, Cuesta 8, Secco – , Espíndola 4, Alderete 8, Evangelista 14, Bonavia 3, y Barros 2.
D. T: Esteban Pierdominici.
En la próxima fecha San Martín de Marcos Juárez visita a Sportivo Rivadavia de San Genaro.