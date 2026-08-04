El sábado por la noche hubo boxeo en el Club Villa Argentina Velada Futuros Campeones Cordobeses.

En la pelea Principal Profesional Gabriel La Joya Bravo de Marcos Juárez 53, 200 kilos venció por nocaut en el 1 asalto a Agustín Finito Vallejos de Rosario 52,600 kilos Categoría Gallo a 4 rounds.

Juan Cruz Grando de Río Cuarto 60,700 empató en 4 rounds en fallo mayoritario con Pablo El Travieso Ríos de Florencia Varela 59,800 kilos Categoría Ligero 4 Rounds.

En los combates preliminares:

César Rivero de Marcos Juárez venció por puntos en 3 rounds a Facundo Almada de Córdoba.

Rodrigo Cirulli de Junín La Bestía venció por nocuat en 3 rounds a Jontahan Escalante de Rosario.

Lautaro Nocito de Justiniano Posse venció por puntos en 3 rounds a Emanuel Martínez de Rosario.

Alvaro Kalacevich de Marcos Juárez venció por puntos en 3 rounds a Santiago Bustos de Río Cuarto.

Francisco Garnero de Justiniano Posse venció por puntos en 3 rounds a Elías Martínez de Rosario.

Isaias Alejandro Duarte de Córdoba venció por puntos en 3 rounds a Bautista Pandolfi de Río Cuarto.

Manuel Albarracín de Córdoba venció por puntos en 3 rounds a Daniel Carabajal de Córdoba.