Una vecina de la ciudad, que prefirió mantener su identidad en reserva, hizo público su reclamo tras denunciar la agresión que sufrió su hijo menor de edad durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina, el pasado 19 de julio. La mujer aseguró que, a más de dos semanas del hecho, no obtuvo respuestas ni del agresor ni de la Justicia y decidió exponer la situación para que el caso no quede en el olvido.

Según relató a Red Panorama, el episodio ocurrió en la zona céntrica de la ciudad, en inmediaciones de 25 de Mayo e Yrigoyen, cuando el adolescente circulaba en moto junto a un amigo. En esas circunstancias, un hombre mayor de edad, conocido por la familia, lo golpeó con un casco. «Mi hijo nunca esperó que pase porque lo conoce de toda la vida», expresó la madre, quien remarcó que no existían conflictos previos entre ambos.

La agresión provocó la pérdida de una pieza dental del menor, una lesión que, según explicó la damnificada, agravó un tratamiento odontológico que ya estaba realizando. «Estaba bajo prescripción odontológica y ahora esto es una urgencia. Si no se lo hacemos ahora, después puede ser mucho más grave», sostuvo al describir las consecuencias físicas del ataque.

La mujer indicó que radicó la denuncia esa misma noche y cuestionó la atención recibida en la comisaría. Afirmó que debió esperar varias horas para formalizar la presentación y aseguró que, además de la angustia por el estado de su hijo, sintió que fue maltratada por el personal policial. «Imaginate que me mandan una foto de mi hijo con la cara rota y un diente menos. Mi desesperación fue terrible», recordó.

También manifestó su preocupación por la falta de avances en la investigación y reclamó una actuación más firme de la Justicia. «No solamente quiero una reparación; reclamo que la Justicia ponga cartas en el asunto», afirmó. En ese sentido, sostuvo que lo que más necesita es conocer qué medidas se están tomando para evitar que un episodio similar vuelva a repetirse.

A la situación judicial se suma una difícil realidad económica. La madre explicó que sostiene sola a sus hijos mediante un pequeño emprendimiento de elaboración de viandas y que deberá afrontar un costo inicial de más de 500 mil pesos para comenzar el tratamiento odontológico del adolescente. Según indicó, no cuenta con esos recursos y hasta el momento no recibió la ayuda que esperaba de organismos oficiales.

Finalmente, la vecina explicó que decidió acudir a los medios porque considera que es la única forma de visibilizar su reclamo y obtener respuestas. «Es la única manera que uno tiene de comunicarse y expresar porque ellos no te escuchan», señaló. Además, insistió en que su principal objetivo no es otro que garantizar la recuperación de su hijo y que el hecho no quede impune.

Mientras aguarda novedades de la causa, la familia espera una respuesta concreta de las autoridades. La madre concluyó que su mayor deseo es que el tratamiento pueda realizarse a tiempo y que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse en la ciudad.