Durante las últimas horas, en las diversas redes sociales se viralizaron imágenes de un hecho delictivo que ocurrió en la vecina ciudad de Leones, más precisamente afuera de la concesionaria Meyer Automotores.

Por ello, en diálogo con el equipo de Red Panorama, Agustín Meyer, de dicho negocio automotriz, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Entre el mediodía y la tarde del lunes, según los datos que figuran en las diversas cámaras de seguridad del pueblo, una persona estacionó su Peugeot 208 color gris y entró al negocio ubicado entre Ruta 9 y Amadeo Bertini.

Segundos más tarde, un Fiat Palio rojo frena a pocos metros, una persona se baja, empieza a observar que la damnificada esté dentro del local, entonces se mete al Peugeot y se lleva una suma de dinero y un teléfono celular, luego el Palio lo busca y terminan huyendo. Esto habría ocurrido, según lo comentado por Meyer, a las 11:58 horas.

Por la información que pudieron recabar, tanto el damnificado en el local como los vecinos de la zona, los delincuentes venían siguiendo a la víctima cuadras atrás, aunque el vendedor cree que esto “no estaba premeditado.

“Yo creo que van buscando oportunidades”, dijo Agustín en referencia al hecho. Además agregó que pudieron notar en las imágenes del sistema de seguridad la patente del rodado, la cual está bajo el dominio de una mujer que reside en Córdoba Capital.

Una de las informaciones que manejan, según lo que comentó la damnificada, es que había puesto la alarma, por lo que creen que han utilizado inhibidores. Ante esto recomendaron el uso de un segundo sistema de seguridad.

Actualmente no hay detenidos, y estiman que los malhechores continuaron merodeando por Leones hasta que una imagen los ve, pasadas las 13 horas, saliendo hacia el lado de Córdoba.