El abogado de la Unión Obrera Metalúrgica, Carlos García Aliocco, confirmó que el procedimiento preventivo de crisis de Metalfor ingresó en su etapa decisiva tras el fracaso de las negociaciones con la empresa.

En diálogo con el equipo de Red Panorama, sostuvo que la organización sindical rechazó la propuesta presentada y advirtió que, de no mediar una decisión diferente del Ministerio de Trabajo, «el devenir natural del procedimiento ante la falta de acuerdo tendría que ser el archivo».

García Aliocco explicó que la oferta empresaria mantenía el objetivo de reducir un 70% de la planta de personal, implementar retiros voluntarios y reorganizar las condiciones laborales para quienes continúen en actividad. Según indicó, la UOM consideró que «es difícil aceptar esa propuesta» debido al incumplimiento en el pago de salarios y a la incertidumbre sobre la viabilidad financiera de la firma. Además, remarcó que «no hay un clima de buena fe» por los antecedentes acumulados durante el conflicto.

El representante sindical señaló que muchos trabajadores comenzaron a analizar alternativas individuales frente a este escenario. Algunos evalúan adherir al retiro voluntario, mientras que otros prefieren esperar el desenlace del procedimiento. «Lo que viene hacia adelante es el caso por caso», afirmó, y agregó que el sindicato continuará brindando asesoramiento jurídico desde la delegación de Marcos Juárez junto al delegado Mario Meletta y el estudio legal que representa a la UOM.

Respecto del futuro inmediato, García Aliocco consideró que existen pocos elementos para que el Ministerio prorrogue el procedimiento preventivo de crisis. «Entiendo que la falta de acuerdo de las entidades sindicales con la empresa va a delimitar la resolución del ministro», expresó. Si finalmente se archiva el expediente, cada trabajador podrá iniciar las acciones judiciales correspondientes para reclamar salarios adeudados, indemnizaciones u otras acreencias laborales.

Consultado sobre los pedidos de quiebra que pesan sobre la empresa, el abogado aclaró que existen expedientes iniciados por acreedores financieros y que esa información ya fue incorporada al procedimiento preventivo de crisis. «No tengo participación procesal, pero la ley nos permite visualizar la existencia de esos juicios», explicó, al tiempo que remarcó que la empresa afronta distintos conflictos judiciales además de los laborales.

Durante la entrevista también se abordó la situación de Prats, firma vinculada operativamente con Metalfor. García Aliocco informó que el Ministerio de Trabajo convocó a una audiencia para el 14 de agosto, donde participarán representantes de la empresa, un trabajador y la UOM para evaluar el cumplimiento de salarios y aportes. «Veremos si da para pedir un procedimiento preventivo de crisis para esta empresa también o si puede regularizar la situación», señaló.

El abogado aclaró además que, desde el punto de vista legal, Prats y Metalfor son sociedades distintas. Según explicó, la propia empresa sostuvo por escrito que «la propuesta de retiro voluntario y reducción de planta corresponde exclusivamente a Metalfor», mientras que la eventual existencia de un grupo económico será una cuestión que deberá probarse judicialmente en cada caso.

Mientras el Ministerio define el futuro del procedimiento preventivo de crisis, el conflicto en Metalfor entra en una nueva etapa, marcada por las decisiones individuales de los trabajadores y la posible judicialización de numerosos reclamos laborales.