Gimnasia Artìstica de San Martìn:

Federaciòn Cordobesa.

Nuestras gimnastas participaron del 2 Promocional Federativo Cordobès, representando con orgullo a Club San Martìn.

Pre Infantil Nivel 2:

AGOSTINA DRUETTA

FRANCINA LANFRANCO

ANTONIA GARELLI

Mini Nivel 2:

DELFINA PÈREZ

PAZ CISNEROS

Pre Mini Nivel 2:

GUILLERMINA LINGUA

Felicitamos a todas por su compromiso, dedicaciòn y el esfuerzo demostrado en cada presentaciòn.

¡ Felices de acompañarlas en su crecimiento deportivo !.

Gimnasia Artìstica de San Martìn:

Federaciòn Santafesina.

Nuestra gimnasta Pìa Cisneros representò a Club San Martìn en el 2 Promocional Federativo Santafesino, compitiendo en la Categorìa Pre Infantil Nivel 3.

Felicitamos a Pìa por su dedicaciòn, esfuerzo y compromiso, representando con orgullo los colores de nuestro club.

¡ A seguir creciendo !.