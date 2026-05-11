Hockey del CAM:
Por la Asociación de Hockey del Litoral Línea C por la 8 Fecha, el Club Atlético Municipal recibió a Fisherton de Rosario.
En Primera: Derrota 0 a 1.
En Reserva: Victoria 3 a 1 con goles de Estefanía Surbera, Eilén Carloni y Valentina Chiachera.
En Sub 19: Victoria 3 a 0 con goles de Sofía Viviani, Josefina Misaña y Paulina Cambronero.
En Sub 16: Empate 1 a 1 con gol de Antonella Arregui.
En Sub 14: Derrota 1 a 2 con gol de Jazmín Fornassero.
En Sub 12: Derrota 0 a 6.
En la próxima fecha visita a Duendes.