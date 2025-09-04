Necrológicas:

En Marcos Juárez:

Falleció: RAMÓN MEDINA.

Deceso: 02-09-2025.

Edad: 81 Años.

Sus restos serán sepultados el día martes 02 de Septiembre a las 17:30 horas en el Cementerio San Roque.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.

En Leones:

Falleció: MARCELO FABIÁN RANIERI.

Deceso: 03-09-2025.

Edad: 57 Años.

El velatorio se realizará hasta el día jueves 4 del corriente a las 10:30 horas. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Sus restos serán cremados.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.

En General Roca:

Falleció: NELLI NORMA BACCHINI.

Edad: 67 Años.

Acompañamos a familiares y amigos desde las 21:30 horas en sala velatoria de Cegro.

Recibirá sepultura el día 03 de Septiembre a las 11:00 horas. Previo responso en sala velatoria.

Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.