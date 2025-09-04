Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: RAMÓN MEDINA.
Deceso: 02-09-2025.
Edad: 81 Años.
Sus restos serán sepultados el día martes 02 de Septiembre a las 17:30 horas en el Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
En Leones:
Falleció: MARCELO FABIÁN RANIERI.
Deceso: 03-09-2025.
Edad: 57 Años.
El velatorio se realizará hasta el día jueves 4 del corriente a las 10:30 horas. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Sus restos serán cremados.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.
En General Roca:
Falleció: NELLI NORMA BACCHINI.
Edad: 67 Años.
Acompañamos a familiares y amigos desde las 21:30 horas en sala velatoria de Cegro.
Recibirá sepultura el día 03 de Septiembre a las 11:00 horas. Previo responso en sala velatoria.
Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.