Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: URBANO PEDRO PIERMATEI.
Deceso: 04-10-2025.
Edad: 90 Años.
Sus restos serán sepultados el día domingo 05 a las 11:30 horas. En el Cementerio de Leones.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
