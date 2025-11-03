Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: MARTA MERCEDES TORANZO.
Deceso: 01-11-2025.
Edad: 65 Años.
Sus restos serán sepultados el día domingo 02 a las 09:00 hora en el Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
