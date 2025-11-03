Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: ISABEL MARÍA TABORRO DE WEIR.
Edad: 79 Años.
Sus restos serán trasladados a Cementerio Parque Solar del Recuerdo el día martes 4 de Noviembre a las 14:30 horas.
Servicio: COYSPU.
