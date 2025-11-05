Necrológicas:

En Marcos Juárez:

Falleció: VÍCTOR DANIEL HEREDIA.

Edad: 79 Años.

Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque el día miércoles 05 de Noviembre a las 17:30 horas.

Servicio: COYSPU.

En Marcos Juárez:

Falleció: ESTHER A. CHIARVETTO.

Edad: 88 Años.

Sus restos serán trasladados al Cementerio Parque Solar del Recuerdo el día jueves 6 de Noviembre a las 11:00 horas.

Servicio: COYSPU.

En Marcos Juárez:

Falleció: OSCAR GABRIEL PERALTA»EL MELLI».

Deceso: 05-11-2025.

Edad: 58 Años.

Sus restos serán sepultados el día jueves 06 de Noviembre a las 10:00 horas en el Cementerio San Roque.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.