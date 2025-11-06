Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: ELDA A. BRUSSINO DE PASINI.
Edad: 93 Años.
Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque el día jueves 6 de Noviembre a las 10:00 horas
Servicio: COYSPU.
En Marcos Juárez:
Falleció: ELVIO EVER TOIA.
Edad: 94 Años.
Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque el día jueves 6 de Noviembre a las 11:30 horas
Servicio: COYSPU.
En Noetinger:
Falleció: CATALINA GASTALDI.
Deceso: 05-11-2025.
Edad: 92 Años.
Sepelio: 06/11/2025 hasta las 11:30 horas.
Luego sus restos serán cremados.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.