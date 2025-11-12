Necrológicas:
En Leones:
Falleció: GLADYS NORA GARRONE VDA. DE BELAMATE.
Edad: 83 Años.
Sus restos serán cremados este miércoles 12 a las 10:00 horas, Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Servicio: COSPUL.
