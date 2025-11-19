Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: BLANCA GRIFFA.
Edad: 80 Años.
Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque el día miércoles 19 de Noviembre a las 17:00 horas.
Servicio: COYSPU.
