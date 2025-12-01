Necrológicas:

En Leones:

Falleció: CARMEN COMPAGNUCCI VDA. DE BARSCE.

Edad: 88 Años.

Sus restos serán cremados el día Lunes 01, Previo responso en Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 17:00 horas.

Velatorio Sala Nº 1.

Velatorio a partir de las 08:00 horas del Lunes 01 de Diciembre.

Servicio: COSPUL.

En Noetinger:

Falleció: GUILLERMO A. SAGGIORATO(COLO).

Deceso: 30-11-2025.

Edad: 41 Años.

Sepelio: 01 de Diciembre hasta las 11:30 horas. Luego sus restos serán cremados.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.

En Leones:

Falleció: BAUTISTA DOMINGO MILANESIO(PELADO).

Deceso: 30-11-2025.

Edad: 66 Años.

El responso se realizará el día Lunes 01 de Diciembre a las 10:30 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Sus restos serán cremados.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.