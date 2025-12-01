Necrológicas:
En Leones:
Falleció: CARMEN COMPAGNUCCI VDA. DE BARSCE.
Edad: 88 Años.
Sus restos serán cremados el día Lunes 01, Previo responso en Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 17:00 horas.
Velatorio Sala Nº 1.
Velatorio a partir de las 08:00 horas del Lunes 01 de Diciembre.
Servicio: COSPUL.
En Noetinger:
Falleció: GUILLERMO A. SAGGIORATO(COLO).
Deceso: 30-11-2025.
Edad: 41 Años.
Sepelio: 01 de Diciembre hasta las 11:30 horas. Luego sus restos serán cremados.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.
En Leones:
Falleció: BAUTISTA DOMINGO MILANESIO(PELADO).
Deceso: 30-11-2025.
Edad: 66 Años.
El responso se realizará el día Lunes 01 de Diciembre a las 10:30 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Sus restos serán cremados.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.