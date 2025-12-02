Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: NORMA ALBINA GALLIANO.
Edad: 79 Años.
Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque el día martes 02 de Diciembre a las 10:00 horas.
Servicio: COYSPU.
En Marcos Juárez:
Falleció: MARCELA MABEL QUIROGA(BEBO).
Edad: 49 AÑOS.
Sus restos serán sepultados el día martes 2 a las 11:00 horas en el Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
En General Roca:
Falleció: PÁRMIRA M. LILLINI.
Edad: 92 Años.
Acompañamos a familiares y amigos desde las 18:00 horas en sala velatoria de Cegro.
Recibirá sepultura el día 02 de Diciembre a las 10:00 horas.
Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.