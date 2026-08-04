Necrològicas:
En General Roca:
Falleciò: CAROLA ELIZABETH JUÀREZ.
Edad: 48 Años.
Acompañamos a familiares y amigos desde las 22:00 horas.
Recibirà sepultura el dìa 02 de Agosto a las 11:00 horas en Parroquia Santa Rosa de Lima.
Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.
En Marcos Juàrez:
Falleciò: NOEMI VILLARRUEL.
Edad: 86 Años.
Sus restos seràn trasladados a Cementerio Municipal el dìa domingo 02 de Agosto a las 16:00 horas.
Servicio: COYSPU.
En General Roca:
Falleciò: PETRONA CARRERAS»TITINA».
Edad: 80 Años.
Acompañamos a familiares y amigos desde las 00:00 horas en Sala velatoria de Cegro.
Recibirà sepultura el 03 de Agosto a las 11:00 horas en el Cementerio de General Roca.
Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.