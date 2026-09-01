Nataciòn del Club San Martìn:

¡ Gran Actuaciòn de la Nataciòn Albiceleste en Nadando !.

Este sàbado 29 de Agosto se llevò a cabo, en la ciudad de Rìo Segundo, el Torneo Nadando, desarrollado en el Complejo Acuàtico El Norte y fiscalizado por la Federaciòn Cordobesa de Nataciòn.

Con la participaciòn de màs de 200 nadadores, nuestra instituciòn estuvo presente con 4 representantes, quienes tuvieron una destacada actuaciòn y lograron excelentes resultados:

GUADALUPE JAIME:

1 en 100 Combinados.

2 en 100 Espalda.

2 en 100 Libres.

2 en 50 Mariposa.

3 en 50 Libres.

Ademàs, GUADA logrò sus mejores marcas Personales en todas sus Pruebas.

AZUL LESCANO:

4 en 100 Espalda.

5 en 100 Libres.

4 en 50 Mariposa.

5 en 50 Libres.

Logrò mejor marca Personal en 100 Espalda y 50 Libres.

JOSEFINA PALAZÒN:

10 en 100 Pecho.

17 en 200 Libres.

Tambièn participo en 50 Mariposa y consiguiò mejor marca Personal en 200 Libres y 100 Pecho.

GENARO POLESE:

Debutante como Federado, tuvo una gran Presentaciòn:

5 en 50 Libres.

5 en 50 Mariposa.

8 en 200 Libres.

De esta manera, seguimos acompañando y fortaleciendo el crecimiento de la nataciòn de competencia de Club San Martìn.

¡ Felicitaciones a nuestros nadadores Profes y familias por el compromiso, el esfuerzo y por mejores marcas Personales seguir impulsando juntos esta hermosa pasiòn !.