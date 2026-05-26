Bochas en el Club San Martín de Marcos Juárez.

Torneo Individual.

Deportistas Inscriptos: 55. Sàbado 23 de Mayo.

Tercera Categoría:

1 MATÍAS PAYE(ASOCIACIÓN CATÓLICA DE OBREROS-LAS VARILLAS)

2 HUGO MURPHY(ATLÉTICO RIVER PLATE DE INRIVILLE)

3 LUCAS RUYBAL(ATLÉTICO, BIBLIOTECA, MUTUAL SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ)

4 JOSÉ VILLAGRA(JUVENTUD AGRARIA COOPERATIVISTA LA PLAYOSA)

Resultado de la Final: 12 a 3.

Torneo Por Parejas: Domingo 24 de Mayo.

Equipos Inscriptos 24 en 4 y 37 en 3 Puntos Total: 61.

Categoría 4 Puntos.

1 FERNANDO BUSSANO-ALEJANDRO OLIVA SAN MARTÍN DE MONTE BUEY

2 DIEGO DANIELE-FERRANTE GIORGIS(A. A, B y M SARMIENTO DE LEONES)

3 IGNACIO CHIATTI-BRAIAN PEÑA DUARTE DE SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

4 ESTEBAN ORTIZ-SALVADOR GARCÍA SPORTIVO SUD DE LEONES

Resultado de la final: 12 a 3.

Categoría 3 Puntos:

1 ESTEBAN PEREYRA-LINDOLFO GUEVARA SAN MARTÍN DE MONTE BUEY

2 ARIEL CASASCO-MARCELO GIUSTOZZI UNIÒN SOCIAL Y DEPORTIVO DE CRUZ ALTA

3 RUBEN RIMOLDI.-JORGE RIBA SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Juez del Torneo y Fuente de la información Rubén Fredianelli(Internacional de Marcos Juárez).

Torneo Individual: Lunes 25 de Mayo.

Deportistas Inscriptos: 22.

Primera Categorìa:

1 DANIEL BOGADO A, B y M SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

2 MARCOS PEREYRA A. B. y M SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

3 RAÙL BASUALDO MATIENZO, MUTUAL, SOCIAL Y DEPORTIVO DE MONTE BUEY

Nota: 1 y 2 Puesto se definieron por sorteo.