Club Argentino: 120 Años de Historia Merecen una noche inolvidable.

El próximo 18 de Julio celebramos juntos el aniversario de nuestro querido club Argentino de Marcos Juárez con una gran cena Aniversario llena de recuerdos, encuentros y emoción.

LA CANTERA.

21:00 horas.

Menú Completo:

Brindis.

Una noche para compartir entre toda la Familia roja y blanca.

Tarjetas en venta en Secretaría del Club.

Valores Promocionales Hasta el 30 de Junio.

Reserva tu mesa y sé parte de esta noche histórica.

120 Años Club Argentino Precios de venta hasta el 30 de Junio.

Cena Aniversario

120 Años llenos de Historias.

Día 18 de Julio.

Hora: 21:00.

Lugar: LA CANTERA.

Menú:

Recepción:

Sándwich de bondiola.

Entrada:

Tabla de Fiambres y Quesos.

Plato Principal:

Vaquillona deshuesada con salsa y ensaladas mixtas.

Postre: Helado.

Incluye mesa dulce, Café y Brindis.

Valores:

Mayores $ 35000 Efectivo o Transferencia

$ 40000 3 cuotas con tarjeta Marcos Juárez, Coyspu, Visa, Viajes.

Menores(4 a 12 Años).

$ 20000(Efectivo o Transferencia).

$ 25000 o 3 cuotas con Tarjeta Marcos Juárez, Coyspu, Visa, Viajes.

Importante:

Llevar cubiertos completos.

Bebida a la Canasta.

Habrá venta de bebidas en el Salón.