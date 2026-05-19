Club San Martín:
Gimnasia Artística: Primer Torneo Federadas 2026.
Felicitamos a nuestras gimnastas de Gimnastas de Gimnasia Artística por su participación en el Primer Torneo de Federadas 206.
Categoría Pre Infantil Nivel 2:
15 LANFRANCO FRANCINA
22 DRUETTA AGOSTINA
23 GARELLI ANTONIA
Categoría Mini-Nivel 2:
4 PÉREZ DELFINA
Seguimos creciendo, aprendiendo y disfrutando cada experiencia en este hermoso deporte. ¡ Felicitaciones gimnastas y Profes !.
¡ Aguagym dijo Presente en Rosario !.
Con la participación de alrededor de 25 alumnas, nuestro grupo de Aguagym disfrutó de una hermosa tarde en Rosario, donde no faltaron las coreografías, la diversión y la clásica mateada compartida.
Una experiencia llena de energía y amistad que seguimos construyendo juntos.