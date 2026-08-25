Se jugaron los partidos del Fútbol Senior de la Liga Bellvillense en Justiniano Posse y Marcos Juárez.
Torneo Adrián Pucheta 1 Fecha del Torneo Clausura.
Por la Zona Dos en la Cancha de San Martín de Marcos Juárez.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2
Arbitro: Darío Torres.
Los goles de San Martín de Monte Buey fueron convertidos por Matías Alberto y Claudio Sosa.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2 MATIENZO DE MONTE BUEY 1
Los goles de Argentino de Marcos Juárez fueron convertidos por Darío Ruben Paoloni y Franco Bonetto-Fernando Lasagna para Matienzo de Monte Buey.
Arbitro: Marcelo Traversa.
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 1 PROGRESO DE NOETINGER 0
Gol de Cristián Robles para la Villa Argentina.
Arbitro: Darío Torres.
Por la Zona Uno en la Cancha de Complejo Deportivo de Justiniano Posse.
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1
Gol de Silvio Andrés Romani para Defensores de Juventud de Justiniano Posse.
Arbitro: Nicolás Quevedo.
Expulsado: Darío Piermarini de Complejo Deportivo de Justiniano Posse.
TALLERES DE BELL VILLE 1 HURACÁN DE MORRISON 0
Gol de Claudio Casabona para Talleres de Bell Ville.
Arbitro: Omar Españon.
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1
Goles de Claudio Astudillo para Sportivo Unión de Ordoñez-Jorge Martinez para River Plate de Bell Ville.
Expulsado: Claudio Astudillo de Sportivo Unión de Ordoñez.
Arbitro: Franco Calderón.