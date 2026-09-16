Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 5580 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 3200,00 4500,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 4000,00 5050,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 3500,00 5000,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2500,00 4200,00
Vacas de Conserva Buena 2000,00 3000,00
Toros Especiales 2700,00 3820,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 3800,00 4500,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 364 Cabezas
Novillos Cruzas 4000,00
Novillitos Livianos 4800,00 5000,00
Vacas Buenas 3000,00 3400,00
Vaquillonas Livianas 4600,00
Toros Buenos 3580,00 3700,00
Categoría Macho Entero Joven Sin Operaciones