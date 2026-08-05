Fernanda, una vecina de la ciudad, relató en diálogo con Red Panorama el intento de estafa que sufrió luego de publicar en grupos de compra y venta una bicicleta de su hija. La mujer contó que fue contactada por supuestos interesados, quienes desplegaron una maniobra para intentar convencerla de devolver un dinero que nunca había recibido.

Según explicó, todo comenzó cuando una persona le pidió un número de contacto para que una supuesta abuela pudiera comunicarse con ella por la venta de una bicicleta en Facebook. La conversación continuó mediante llamadas de WhatsApp y los presuntos compradores aseguraron que un familiar pasaría a retirar la bicicleta más tarde, sin siquiera verla previamente.

En ese contexto, le solicitaron el alias de su cuenta bancaria para realizar el pago. Poco después recibió un comprobante de transferencia que indicaba un depósito por más de 3 millones de pesos, una cifra muy superior al valor del artículo que ofrecía a la venta.

Inmediatamente comenzaron a llamarla de manera insistente para pedirle que devolviera el dinero, argumentando que la transferencia había sido realizada por error. Incluso apelaron a una historia dramática, asegurando que la titular de la cuenta era una mujer en silla de ruedas que no sabía operar con el banco y necesitaba recuperar el dinero con urgencia.

Fernanda advirtió que la situación le resultó sospechosa desde el primer momento. Como medida preventiva bloqueó todos los números desde los que la contactaban y transfirió el dinero que tenía en esa cuenta a otra, por temor a que intentaran acceder a sus fondos. Además, comentó que durante las llamadas la voz del supuesto interlocutor cambiaba entre femenina y masculina.

La vecina indicó que no realizó la denuncia policial, aunque conservó capturas de pantalla de las conversaciones y del comprobante recibido. También señaló que las llamadas llegaban desde un número con característica 011 y que WhatsApp le advertía que ese contacto estaba reportado como posible spam.

Durante la entrevista también se mencionó que otros oyentes habían reportado llamados insistentes provenientes de números con la misma característica, lo que refuerza la importancia de extremar las precauciones. La modalidad consiste en enviar comprobantes falsos para generar presión y lograr que la víctima transfiera dinero creyendo que debe devolver un pago realizado por error.

Las autoridades y especialistas en seguridad recomiendan verificar siempre los movimientos directamente en la cuenta bancaria antes de realizar cualquier devolución y desconfiar de quienes intentan apurar una transferencia con argumentos de urgencia.